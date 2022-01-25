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Аналитик назвала протесты ФОПов "схемно-хороводными" играми

Аналитик назвала протесты ФОПов "схемно-хороводными" играми

Киев • УНН

 • 21876 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня в правительственном квартале столицы проходит акция SaveФОП. Требования все те же, что и были озвучены на аналогичных протестах в регионах: возврат к упрощённой системе налогообложения, отмена использования РРО физлицами-предпринимателями, передает УНН.

Детали

Вопреки замыслам организаторов и спонсоров, эти протесты так и не стали массовыми. И причина отнюдь не в том, что общественность перестала сочувствовать “обиженным”. Вероятнее всего, свою роль сыграло стойкое ощущение, что акция явно заказная и проплаченная. Причем теми, кому не выгодна прозрачная экономика европейского образца.

Как пишет в своем блоге политический аналитик Янина Соколовская, явно “схемно-хороводные” протесты не смогли всколыхнуть страну против законодательства, фактически спасающего страну от банкротства.

“Когда Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициировал фискализацию ФОПов, он, во-первых, понимал, что без протестов не обойдётся, во-вторых, знал, что нет другого способа прерывания схем ухода от налогов. И то, что протесты, как их ни спонсируют, не могут разгореться до уровня майдана, свидетельствует: у „теневиков“ широкой электоральной базы нет. Скорее она есть у тех, кто считает, что налоги надо платить, а неуплату считать уголовно наказуемым преступлением, как в США”, — уверена Соколовская.

По мнению эксперта, украинское общество, уже много лет назад сменившее вектор своих устремлений в сторону западных ценностей и западного уровня жизни, начинает приходить к осознанию того, что уход от налогов — тяжкое преступление, убивающее отечественную экономику и государство в целом.

Вероятно, именно поэтому более 300 тысяч кассовых аппаратов украинские предприниматели уже поставили и продолжают спокойно работать. И эти цифры постоянно растут.

“Цивилизованные правила ведения бизнеса нужны стране. Как минимум для того, чтобы большой бизнес не обворовывал ее, притворяясь набором ФОПов, и не создавал теневые отрасли, которые съедают государство заживо, — уверена Янина Соколовская, — и фактически сейчас страна оказалась перед выбором: жить в условиях прозрачного бизнеса, как в ЕС и США, или же двигаться по пути дремучей лохократии”...

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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