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АМКУ зробив зауваження Нафтогазу через акцію “Газовий запас”: чим ризикують споживачі

АМКУ зробив зауваження Нафтогазу через акцію “Газовий запас”: чим ризикують споживачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Антимонопольний комітет рекомендував газопостачальній компанії “Нафтогаз України” та регіональним газопостачальним компаніям при здійсненні комунікації щодо акції “Газовий запас” припинити поширення неповної та неточної інформації, а також роз'яснив, чим неточна інформація може загрожувати споживачам, передає УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.

В АМКУ нагадали, що три тижні тому “Нафтогаз України” розповів побутовим споживачам про можливість зекономити на опаленні взимку — скористатися продуктом “Газовий запас” в рамках акції “ТвояEнергонезалежність”.

“З одного боку, такий крок „Нафтогазу“ свідчить про зростання конкуренції між постачальниками на ринку природного газу і є дійсно прогресивним кроком на шляху розвитку ринкових відносин у сфері природного газу.

Разом з тим, конкуренція дає свій позитивний ефект, в тому числі у вигляді зниження ціни, лише коли є добросовісною. Тобто, коли споживач робить свій вибір на користь того чи іншого постачальника на підставі повної та точної інформації про ціни та умови придбання продукту”, — зазначено у повідомленні.

Проте за результатами проведеного Антимонопольним комітетом аналізу встановлено, що інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії “Нафтогаз України” щодо продукту “Газовий запас” в рамках акції “Твоя енергонезалежність”, не містить повних та точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач.

“А відповідно до цієї угоди... Якщо ціна на газ взимку буде нижчою, ніж оплачена за акцією у вересні, то доведеться оплатити новий об’єм газу за новою, хай і нижчою, ціною. А за вже придбаний кошти не повернуться — просто цей об’єм “чекатиме”, поки ціна знову підвищиться. А якщо ціна так і залишатиметься нижчою, то перерахунок буде можливий лише після 1 квітня. І це не просто теорія: діюча ціна на природний газу для населення у серпні 2019 року складала 4770 грн за 1 000 м3 і була на 226 грн нижчою за ціну по акції “Твоя енергонезалежність”, — пояснили в АМКУ і, як висновок, додали, що споживач, не маючи повної та точної інформації, може бути введений в оману.

Також у повідомленні зазначено, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не затверджувала Додаткову угоду до цього договору та викладені в ній умови.

“Враховуючи викладене, Антимонопольний комітет рекомендує газопостачальній компанії „Нафтогаз України“ та регіональним газопостачальним компаніям при здійсненні комунікації щодо акції „Газовий запас“ припинити поширення неповної та неточної інформації, оскільки це містить ознаки порушення Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції“.

Одночасно Комітет звернувся до НКРЕКП з пропозицією вжити заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням газопостачальними компаніями ліцензійних умов”, — повідомили в АМКУ.

У повідомленні також зазначено, що враховуючи загрозу виникнення кризових ситуацій з постачанням природного газу побутовим споживачам в період опалювального сезону, Антимонопольний комітет надіслав надані “Нафтогазу” рекомендації також в Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Кабінет Міністрів України та Офіс Президента України.

Нагадаємо, газ на зиму за літньою ціною купили 13 тис. українських сімей.

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