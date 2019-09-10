Газ на зиму за літньою ціною купили 13 тис. українських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. З початку запуску програми "Газовий запас", за якою можна придбати газ за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону, до неї приєднались понад 13 тисяч українських родин. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".
“Новим продуктом НАК “Нафтогаз України” для побутових споживачів “Газовий запас” скористались вже понад 13 тисяч українських родин. Загальний обсяг газу, придбаний споживачами на умовах “Газового запасу”, становить понад 15,6 млн куб. м", - вказали у компанії.
Продукт “Газовий запас” дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за фіксованою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.
Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) у межах цього продукту складає 5849,3 грн за тис. куб. м (без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника). Кожен клієнт може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.
Нафтогаз запустив продукт “Газовий запас” 23 серпня, пропозицією можна скористатися до 25 вересня.