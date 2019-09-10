Газ на зиму по летней цене купили 13 тыс. украинских семей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала запуска программы "Газовый запас", по которой можно приобрести газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, к ней присоединились более 13 тысяч украинских семей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
"Новым продуктом НАК "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей "Газовый запас" воспользовались уже более 13 тысяч украинских семей. Общий объем газа, приобретенный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 млн куб. м", - указали в компании.
Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по фиксированной летней цене для использования его в течение отопительного сезона.
Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 5849,3 грн за тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика). Каждый клиент может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.
Нафтогаз запустил продукт "Газовый запас" 23 августа, предложением можно воспользоваться до 25 сентября.