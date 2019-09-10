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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114771 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113173 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121014 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149113 просмотра

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Газ на зиму по летней цене купили 13 тыс. украинских семей

Газ на зиму по летней цене купили 13 тыс. украинских семей

Киев  •  УНН

 • 22606 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала запуска программы "Газовый запас", по которой можно приобрести газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, к ней присоединились более 13 тысяч украинских семей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Новым продуктом НАК "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей "Газовый запас" воспользовались уже более 13 тысяч украинских семей. Общий объем газа, приобретенный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 млн куб. м", - указали в компании.

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по фиксированной летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 5849,3 грн за тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика). Каждый клиент может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Нафтогаз запустил продукт "Газовый запас" 23 августа, предложением можно воспользоваться до 25 сентября.

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