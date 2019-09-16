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АМКУ сделал замечание Нафтогазу из-за акции "Газовый запас": чем рискуют потребители

Киев  •  УНН

 • 14103 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Антимонопольный комитет рекомендовал газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и региональным газоснабжающим компаниям при осуществлении коммуникации по акции "Газовый запас" прекратить распространение неполной и неточной информации, а также разъяснил, чем неточная информация может угрожать потребителям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В АМКУ напомнили, что три недели назад "Нафтогаз Украины" рассказал бытовым потребителям о возможности сэкономить на отоплении зимой - воспользоваться продуктом "Газовый запас" в рамках акции "ТвояЭнергонезависимость".

"С одной стороны, такой шаг "Нафтогаза" свидетельствует о росте конкуренции между поставщиками на рынке природного газа и действительно является прогрессивным шагом на пути развития рыночных отношений в сфере природного газа.

Вместе с тем, конкуренция дает свой положительный эффект, в том числе в виде снижения цены, только когда есть добросовестной. То есть, когда потребитель делает свой выбор в пользу того или иного поставщика на основании полной и точной информации о ценах и условиях приобретения продукта", - говорится в сообщении.

Однако по результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по продукту "Газовый запас" в рамках акции "Твоя Энергонезависимость", не содержит полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

"А согласно этому соглашению ... Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплаченнаа по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся - просто этот объем будет "ждать", пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за 1000 куб. м и была на 226 грн ниже цены по акции "Твоя Энергонезависимость", - пояснили в АМКУ и, как вывод, добавили, что потребитель, не имея полной и точной информации, может быть введен в заблуждение.

Также в сообщении отмечено, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не утверждала Дополнительное соглашение к этому договору и изложенные в нем условия.

"Учитывая изложенное, Антимонопольный комитет рекомендует газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и региональным газоснабжающим компаниям при осуществлении коммуникации по акции "Газовый запас" прекратить распространение неполной и неточной информации, поскольку это содержит признаки нарушения Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Одновременно Комитет обратился к НКРЭКУ с предложением принять меры по обеспечению контроля за соблюдением газоснабжающими компаниями лицензионных условий", - сообщили в АМКУ.

В сообщении также отмечается, что, учитывая угрозу возникновения кризисных ситуаций с поставками природного газа бытовым потребителям в период отопительного сезона, Антимонопольный комитет направил предоставленные "Нафтогазу" рекомендации также в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Кабинет Министров Украины и Офис Президента Украины.

Напомним, газ на зиму по летней цене купили 13 тыс. украинских семей.

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