Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових

Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовилося висувати кримінальні звинувачення шістьом законодавцям-демократам, які закликали військових не виконувати "незаконні накази". Рішення стало серйозною поразкою для Міністерства юстиції адміністрації Трампа, яке намагалося кваліфікувати дії політиків як підбурювання до заколоту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Справа базувалася на відеозверненні сенаторів та конгресменів, які мають досвід служби у Збройних силах або розвідці. Прокурори намагалися інкримінувати Марку Келлі, Еліссі Слоткін та іншим порушення закону про втручання в дисципліну армії. Проте велике журі не побачило складу злочину в нагадуванні солдатам про їхній обов'язок дотримуватися Конституції, а не протиправних вказівок.

Такий результат є рідкісним для федеральної системи, де прокурори зазвичай легко отримують схвалення на висунення обвинувальних актів. Це рішення фактично зупинило спробу адміністрації застосувати суворі правові норми проти опозиційних політиків за їхню публічну риторику.

Політичний контекст та реакція сторін

Демократи назвали дії Мін'юсту політичним переслідуванням, спрямованим на залякування критиків Білого дому. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово називав поведінку цих законодавців "зрадницькою", особливо на тлі використання військових та Нацгвардії для проведення масштабних імміграційних рейдів.

