10 лютого, 22:52 • 17435 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 19693 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 19263 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 22602 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 20134 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 16813 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 20259 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 25376 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16666 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 29643 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовилося висувати кримінальні звинувачення шістьом законодавцям-демократам. Їх звинувачували у закликах до військових не виконувати "незаконні накази".

Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових

Федеральне велике журі у Вашингтоні відмовилося висувати кримінальні звинувачення шістьом законодавцям-демократам, які закликали військових не виконувати "незаконні накази". Рішення стало серйозною поразкою для Міністерства юстиції адміністрації Трампа, яке намагалося кваліфікувати дії політиків як підбурювання до заколоту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Справа базувалася на відеозверненні сенаторів та конгресменів, які мають досвід служби у Збройних силах або розвідці. Прокурори намагалися інкримінувати Марку Келлі, Еліссі Слоткін та іншим порушення закону про втручання в дисципліну армії. Проте велике журі не побачило складу злочину в нагадуванні солдатам про їхній обов'язок дотримуватися Конституції, а не протиправних вказівок.

Трамп обмежує право на оскарження звільнень для федеральних службовців10.02.26, 04:40 • 4374 перегляди

Такий результат є рідкісним для федеральної системи, де прокурори зазвичай легко отримують схвалення на висунення обвинувальних актів. Це рішення фактично зупинило спробу адміністрації застосувати суворі правові норми проти опозиційних політиків за їхню публічну риторику.

Політичний контекст та реакція сторін

Демократи назвали дії Мін'юсту політичним переслідуванням, спрямованим на залякування критиків Білого дому. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово називав поведінку цих законодавців "зрадницькою", особливо на тлі використання військових та Нацгвардії для проведення масштабних імміграційних рейдів.

Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill06.02.26, 06:06 • 7930 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Міністерство юстиції США
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп