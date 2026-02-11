$43.030.02
10 февраля, 22:52 • 17421 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 19669 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 19246 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 22588 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 20124 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16806 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 20252 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 25367 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16662 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 29630 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Федеральное большое жюри в Вашингтоне отказалось предъявлять уголовные обвинения шестерым законодателям-демократам. Их обвиняли в призывах к военным не выполнять "незаконные приказы".

Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным

Федеральное большое жюри в Вашингтоне отказалось выдвигать уголовные обвинения шести законодателям-демократам, которые призывали военных не выполнять "незаконные приказы". Решение стало серьезным поражением для Министерства юстиции администрации Трампа, которое пыталось квалифицировать действия политиков как подстрекательство к мятежу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дело базировалось на видеообращении сенаторов и конгрессменов, имеющих опыт службы в Вооруженных силах или разведке. Прокуроры пытались инкриминировать Марку Келли, Элиссе Слоткин и другим нарушение закона о вмешательстве в дисциплину армии. Однако большое жюри не увидело состава преступления в напоминании солдатам об их обязанности соблюдать Конституцию, а не противоправные указания.

Трамп ограничивает право на обжалование увольнений для федеральных служащих10.02.26, 04:40 • 4374 просмотра

Такой результат является редким для федеральной системы, где прокуроры обычно легко получают одобрение на выдвижение обвинительных актов. Это решение фактически остановило попытку администрации применить суровые правовые нормы против оппозиционных политиков за их публичную риторику.

Политический контекст и реакция сторон

Демократы назвали действия Минюста политическим преследованием, направленным на запугивание критиков Белого дома. Президент Дональд Трамп ранее неоднократно называл поведение этих законодателей "предательским", особенно на фоне использования военных и Нацгвардии для проведения масштабных иммиграционных рейдов.

Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill06.02.26, 06:06 • 7930 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп