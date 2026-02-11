Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным

Федеральное большое жюри в Вашингтоне отказалось выдвигать уголовные обвинения шести законодателям-демократам, которые призывали военных не выполнять "незаконные приказы". Решение стало серьезным поражением для Министерства юстиции администрации Трампа, которое пыталось квалифицировать действия политиков как подстрекательство к мятежу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дело базировалось на видеообращении сенаторов и конгрессменов, имеющих опыт службы в Вооруженных силах или разведке. Прокуроры пытались инкриминировать Марку Келли, Элиссе Слоткин и другим нарушение закона о вмешательстве в дисциплину армии. Однако большое жюри не увидело состава преступления в напоминании солдатам об их обязанности соблюдать Конституцию, а не противоправные указания.

Такой результат является редким для федеральной системы, где прокуроры обычно легко получают одобрение на выдвижение обвинительных актов. Это решение фактически остановило попытку администрации применить суровые правовые нормы против оппозиционных политиков за их публичную риторику.

Политический контекст и реакция сторон

Демократы назвали действия Минюста политическим преследованием, направленным на запугивание критиков Белого дома. Президент Дональд Трамп ранее неоднократно называл поведение этих законодателей "предательским", особенно на фоне использования военных и Нацгвардии для проведения масштабных иммиграционных рейдов.

