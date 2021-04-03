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Американські фахівці радять відкласти поїздки за кордон до повної вакцинації від COVID-19 - Голубовська

Американські фахівці радять відкласти поїздки за кордон до повної вакцинації від COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

 • 25032 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оновили свої рекомендації щодо щеплення від COVID-19 і радять відкласти поїздки за кордон до повного завершення курсу вакцинації. Про це повідомила заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Оновлені рекомендації CDC щодо вакцинації. Краще відкласти міжнародні поїздки до повної вакцинації", - повідомила Голубовська.

Деталі

Згідно з наведеними лікарем-інфекціоністом даними, рекомендації для повністю вакцинованих людей вакциною, дозволеної FDA, виглядають так:

  • необхідно дотримуватися звичайних норм безпеки (носіння масок і т.д.);
  • пройти тестування через 3-5 днів після поїздки;
  • тестування перед від'їздом з США не потрібне, якщо цього не вимагає пункт призначення;
  • не потрібно проходити карантин після прибуття в США.

Для нещеплених людей:

  • краще відкласти міжнародні поїздки до вакцинації;
  • перед поїздкою за 1-3 дні треба пройти тест на коронавірус;
  • під час подорожі дотримуватися маскового режиму, дистанції і т.д.

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"Усі пасажири, що прибувають в США, включаючи громадян США і повністю вакцинованих людей, повинні мати негативний результат тесту на SARS-CoV-2 не пізніше, ніж за 3 дні до поїздки або документально підтвердити одужання від COVID-19 за останні 3 місяці до поїздки", - вела далі Голубовська.

Після подорожі, згідно з рекомендаціями CDC, потрібно:

  • пройти тест на вірус через 3-5 днів після поїздки і залишатися вдома на карантин протягом повних 7 днів (незалежно від результату дослідження);
  • якщо результат тесту негативний, залишатися вдома і дотримуватися карантину протягом повних 7 днів;
  • якщо аналізи не здані - домашня ізоляція на 10 днів;
  • уникати протягом 14 днів перебування поруч з людьми, які схильні до підвищеного ризику важкого захворювання, незалежно від того, пройдено тестування на вірус чи ні;
  • пройти тестування, якщо у вас з'являться симптоми.

Доповнення

Попри те, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні набуває все більш загрозливих масштабів, а Київ з понеділка йде на жорсткий локдаун, українці не відмовляють собі у відпочинку.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,731 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 2 квітня, — 20,3 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем, черговий антирекорд. Високий показник госпіталізацій за добу — 5,1 тисячі. Кількість летальних випадків — 396.

На тлі поширення хвороби, зокрема, Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках. Фактично локдауни вводять і в інших регіонах.

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