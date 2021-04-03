Американские специалисты советуют отложить поездки за границу до полной вакцинации от COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обновили свои рекомендации относительно вакцинации от COVID-19 и советуют отложить поездки за границу до полного завершения курса прививок. Об этом сообщила заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в Facebook, передает УНН.
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"Обновленные рекомендации CDC по вакцинации. Лучше отложить международные поездки до полной вакцинации", - сообщила Голубовская.
детали
Согласно приведенным врачом-инфекционистом данным, рекомендации для полностью вакцинированных людей вакциной, разрешенной FDA, выглядят так:
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- необходимо соблюдать обычные нормы безопасности (ношение масок и т.д.);
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- пройти тестирование через 3-5 дней после поездки;
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- тестирование перед отъездом из США не требуется, если этого не требует пункт назначения;
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- не нужно проходить карантин по прибытии в США.
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Для непривитых людей:
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- лучше отложить международные поездки до вакцинации;
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- перед поездкой за 1-3 дня надо пройти тест на коронавирус;
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- во время путешествия соблюдать масочный режим, дистанцию и т.д.
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"Все пассажиры, прибывающие в США, включая граждан США и полностью вакцинированных людей, должны иметь отрицательный результат теста на SARS-CoV-2 не позднее, чем за 3 дня до поездки или документально подтвердить выздоровление от COVID-19 за последние 3 месяца до поездки", - продолжала Голубовская.
После путешествия, согласно рекомендациям CDC, нужно:
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- пройти тест на вирус через 3-5 дней после поездки и оставаться дома на карантин в течение полных 7 дней (независимо от результата исследования);
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- если результат теста отрицательный, оставаться дома и соблюдать карантин в течение полных 7 дней;
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- если анализы не сданы - домашняя изоляция на 10 дней;
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- избегать в течение 14 дней пребывания рядом с людьми, которые подвержены повышенному риску тяжелого заболевания, независимо от того, пройдено тестирование на вирус или нет;
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- пройти тестирование, если у вас появятся симптомы.
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Дополнение
Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Украине приобретает все более угрожающие масштабы, а Киев с понедельника идет на жесткий локдаун, украинцы не отказывают себе в отдыхе.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,731 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 2 апреля, - 20,3 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем, очередной антирекорд. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,1 тысячи. Количество летальных случаев - 396.
На фоне распространения болезни, в частности, Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам. Фактически локдауны вводят и в других регионах.