Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 414 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 1380 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 11334 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 28339 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 27262 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 42164 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65263 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61535 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142266 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70017 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярнi новини
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 27974 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 25226 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 20366 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 4186 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 6550 перегляди
Публікації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 52 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 414 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 1380 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 42164 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65263 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 138620 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 168430 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 170322 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 159178 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 189443 перегляди
Актуальне
Facebook
The Times
Starlink
Fox News
Ракетна система С-400

Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України

Київ • УНН

 • 52 перегляди

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті полеглих захисників. Тисячі закладів по всій Україні та за кордоном, а також військові частини ЗСУ, долучилися до акції "Стіл пам'яті", започаткованої у 2023 році, резервуючи столики для загиблих військових.

Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні відзначають День памʼяті полеглих захисників України. Цього дня різні заклади долучаються до акції "Стіл памʼяті". Вона була започаткована в 2023 році: у закладі на цілий день резервують столики для тих, хто загинув під час російсько-української війни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Тисячі закладів по всій Україні та за кордоном на цілий день резервують столики для полеглих військових - відвідувачі можуть вписувати туди імена своїх рідних і друзів. До цих закладів також долучились Книгарня "Сенс на Хрещатику" і кафе "Місто" у Луцьку.

Крім того, до даної акції долучились і Військові частини Сухопутних військ Збройних сил України.

На цих світлинах - не просто символічно зарезервований стіл. На цих світлинах - символ. Символ того, що ми пам’ятаємо ціну нашої свободи. Символ шани до тих, хто віддав за Батьківщину найдорожче - своє життя

- йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

На Національному військовому кладовищі розпочалися поховання: міністерка розповіла деталі29.08.25, 12:03 • 2820 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПублікації
Збройні сили України
Україна