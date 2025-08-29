Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Київ • УНН
29 серпня в Україні відзначають День пам'яті полеглих захисників. Тисячі закладів по всій Україні та за кордоном, а також військові частини ЗСУ, долучилися до акції "Стіл пам'яті", започаткованої у 2023 році, резервуючи столики для загиблих військових.
У п’ятницю, 29 серпня, в Україні відзначають День памʼяті полеглих захисників України. Цього дня різні заклади долучаються до акції "Стіл памʼяті". Вона була започаткована в 2023 році: у закладі на цілий день резервують столики для тих, хто загинув під час російсько-української війни. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Тисячі закладів по всій Україні та за кордоном на цілий день резервують столики для полеглих військових - відвідувачі можуть вписувати туди імена своїх рідних і друзів. До цих закладів також долучились Книгарня "Сенс на Хрещатику" і кафе "Місто" у Луцьку.
Крім того, до даної акції долучились і Військові частини Сухопутних військ Збройних сил України.
На цих світлинах - не просто символічно зарезервований стіл. На цих світлинах - символ. Символ того, що ми пам’ятаємо ціну нашої свободи. Символ шани до тих, хто віддав за Батьківщину найдорожче - своє життя
