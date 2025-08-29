Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины

В пятницу, 29 августа, в Украине отмечают День памяти павших защитников Украины. В этот день различные заведения присоединяются к акции "Стол памяти". Она была начата в 2023 году: в заведении на целый день резервируют столики для тех, кто погиб во время российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН.

Детали

Тысячи заведений по всей Украине и за рубежом на целый день резервируют столики для павших военных - посетители могут вписывать туда имена своих родных и друзей. К этим заведениям также присоединились Книжный магазин "Сенс на Хрещатику" и кафе "Місто" в Луцке.

Кроме того, к данной акции присоединились и Воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На этих фотографиях - не просто символически зарезервированный стол. На этих фотографиях - символ. Символ того, что мы помним цену нашей свободы. Символ уважения к тем, кто отдал за Родину самое дорогое - свою жизнь