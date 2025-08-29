$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Терехов
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс
Ракетная система С-400

Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины

Киев • УНН

 • 22 просмотра

29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Тысячи заведений по всей Украине и за рубежом, а также воинские части ВСУ, присоединились к акции "Стол памяти", начатой в 2023 году, резервируя столики для погибших военных.

Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины

В пятницу, 29 августа, в Украине отмечают День памяти павших защитников Украины. В этот день различные заведения присоединяются к акции "Стол памяти". Она была начата в 2023 году: в заведении на целый день резервируют столики для тех, кто погиб во время российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН.

Детали

Тысячи заведений по всей Украине и за рубежом на целый день резервируют столики для павших военных - посетители могут вписывать туда имена своих родных и друзей. К этим заведениям также присоединились Книжный магазин "Сенс на Хрещатику" и кафе "Місто" в Луцке.

Кроме того, к данной акции присоединились и Воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На этих фотографиях - не просто символически зарезервированный стол. На этих фотографиях - символ. Символ того, что мы помним цену нашей свободы. Символ уважения к тем, кто отдал за Родину самое дорогое - свою жизнь 

- говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

На Национальном военном кладбище начались захоронения: министр рассказала детали
29.08.2025, 12:03

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Вооруженные силы Украины
Украина