Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді

Президент США Дональд Трамп оголосив список зірок, які будуть нагороджені на 48-й церемонії Премії Центру Кеннеді цього року. Серед них рокери Kiss, актор "Роккі" Сільвестр Сталлоне та співачка Глорія Гейнор, яка виконує пісню I Will Survive. Але є зірка, котра не з'явиться на церемонії - Том Круз, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Як новий голова Центру Кеннеді Трамп сам оголосив лауреатів на прес-конференції в середу. На відміну від свого першого терміну, коли він навіть не був присутній на церемонії нагородження, американський президент оголосив, що вестиме її сам і що він брав активну участь у процесі відбору.

Проте актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на церемонію вручення Премії Центру Кеннеді.

За даними The Washington Post, актор відмовився від нагороди за життєві здобутки, пославшись на складнощі з розкладом. Цю інформацію підтвердили кілька колишніх та нинішніх співробітників Центру Кеннеді.

