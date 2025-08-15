$41.450.06
20:15 • 1742 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 1538 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 5520 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 12546 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 86673 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 136807 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 79828 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 132524 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55153 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80774 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дональд Трамп оголосив лауреатів 48-ї Премії Центру Кеннеді, серед яких Kiss, Сильвестр Сталлоне та Глорія Гейнор. Том Круз відмовився від нагороди, посилаючись на складнощі з розкладом.

Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді

Президент США Дональд Трамп оголосив список зірок, які будуть нагороджені на 48-й церемонії Премії Центру Кеннеді цього року. Серед них рокери Kiss, актор "Роккі" Сільвестр Сталлоне та співачка Глорія Гейнор, яка виконує пісню I Will Survive. Але є зірка, котра не з'явиться на церемонії - Том Круз, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Як новий голова Центру Кеннеді Трамп сам оголосив лауреатів на прес-конференції в середу. На відміну від свого першого терміну, коли він навіть не був присутній на церемонії нагородження, американський президент оголосив, що вестиме її сам і що він брав активну участь у процесі відбору.

Проте актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на церемонію вручення Премії Центру Кеннеді.

За даними The Washington Post, актор відмовився від нагороди за життєві здобутки, пославшись на складнощі з розкладом. Цю інформацію підтвердили кілька колишніх та нинішніх співробітників Центру Кеннеді.

Антоніна Туманова

Новини СвітуУНН Lite
The Washington Post
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки