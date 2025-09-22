Агенти фсб через спільників у ЄС переправляли українські "сімки" для дронів рф, їх затримали - СБУ

$41.250.00
Ексклюзив
07:19 • 6220 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 9588 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 14292 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 14234 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 27967 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44471 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54529 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60398 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57015 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 85400 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
На Полтавщині горить підприємство внаслідок влучання БпЛА - ОВА21 вересня, 23:14 • 5096 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 11836 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 7478 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 12125 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 6620 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 6236 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 14302 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 59065 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 41398 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 85404 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Шон Даффі
Данило Гетманцев
Україна
Крим
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Київська область
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 6730 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75351 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 98402 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 45513 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 44841 перегляди
Шахед-136
Ракетна система С-400
Brent
Мі-8
E-6 Mercury

Агенти фсб через спільників у ЄС переправляли українські "сімки" для дронів рф, їх затримали - СБУ

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Служба безпеки України затримала двох російських агентів на Київщині, які постачали українські SIM-карти для ворожих дронів. Ці мікрочипи покращували зв'язок та навігацію російських безпілотників, що атакують Україну.

Агенти фсб через спільників у ЄС переправляли українські "сімки" для дронів рф, їх затримали - СБУ

В Україні затримали агентів фсб, які постачали рашистам українські SIM-карти для дронів-камікадзе, повідомили у Службі безпеки України у понеділок, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу

- повідомили у СБУ.

Наявність цих мікрочипів, як вказано, покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Як встановило розслідування, завдання загарбників виконували двоє жителів столичного регіону, один з яких - колишній правоохоронець.

"Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі. Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме - до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА", - розповіли у СБУ.

Вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів, за даними СБУ, було ще одним завданням російської агентури.

Спецслужба, як вказано, викрила ворожу розвідувальну активність і затримала агентів.

У фігурантів провели обшуки. "Вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до "трафіку" в рф мобільні картки", - ідеться у повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у СБУ, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території ЄС.

Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу14.09.25, 13:26 • 20949 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Київська область
Служба безпеки України
Європейський Союз
Україна