Агенти фсб через спільників у ЄС переправляли українські "сімки" для дронів рф, їх затримали - СБУ
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала двох російських агентів на Київщині, які постачали українські SIM-карти для ворожих дронів. Ці мікрочипи покращували зв'язок та навігацію російських безпілотників, що атакують Україну.
В Україні затримали агентів фсб, які постачали рашистам українські SIM-карти для дронів-камікадзе, повідомили у Службі безпеки України у понеділок, пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу
Наявність цих мікрочипів, як вказано, покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
Як встановило розслідування, завдання загарбників виконували двоє жителів столичного регіону, один з яких - колишній правоохоронець.
"Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські "сімки", а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі. Звідти мобільні карти надсилали до рф. А саме - до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА", - розповіли у СБУ.
Вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів, за даними СБУ, було ще одним завданням російської агентури.
Спецслужба, як вказано, викрила ворожу розвідувальну активність і затримала агентів.
У фігурантів провели обшуки. "Вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до "трафіку" в рф мобільні картки", - ідеться у повідомленні.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомили у СБУ, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території ЄС.
