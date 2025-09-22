$41.250.00
Эксклюзив
07:19 • 7214 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 10237 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
05:30 • 14955 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 14573 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28286 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44631 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54674 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57092 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 85737 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90993 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Агенты фсб через сообщников в ЕС переправляли украинские "симки" для дронов рф, их задержали - СБУ

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в Киевской области, которые поставляли украинские SIM-карты для вражеских дронов. Эти микрочипы улучшали связь и навигацию российских беспилотников, атакующих Украину.

Агенты фсб через сообщников в ЕС переправляли украинские "симки" для дронов рф, их задержали - СБУ

В Украине задержали агентов фсб, которые поставляли рашистам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе, сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще двух российских агентов. По заказу фсб они переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для вражеских дронов, атакующих наше государство

- сообщили в СБУ.

Наличие этих микрочипов, как указано, улучшало связь и навигацию российских беспилотников.

Как установило расследование, задачи захватчиков выполняли двое жителей столичного региона, один из которых - бывший правоохранитель.

"После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские "симки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе. Оттуда мобильные карты отправляли в рф. А именно - в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БПЛА", - рассказали в СБУ.

Вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные "изнутри" отечественных операторов, по данным СБУ, была еще одной задачей российской агентуры.

Спецслужба, как указано, разоблачила вражескую разведывательную активность и задержала агентов.

У фигурантов провели обыски. "Изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором от фсб и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к "трафику" в рф мобильные карты", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщили в СБУ, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников российской агентуры на территории ЕС.

Юлия Шрамко

