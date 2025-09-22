Агенты фсб через сообщников в ЕС переправляли украинские "симки" для дронов рф, их задержали - СБУ
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в Киевской области, которые поставляли украинские SIM-карты для вражеских дронов. Эти микрочипы улучшали связь и навигацию российских беспилотников, атакующих Украину.
В Украине задержали агентов фсб, которые поставляли рашистам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе, сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, пишет УНН.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще двух российских агентов. По заказу фсб они переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для вражеских дронов, атакующих наше государство
Наличие этих микрочипов, как указано, улучшало связь и навигацию российских беспилотников.
Как установило расследование, задачи захватчиков выполняли двое жителей столичного региона, один из которых - бывший правоохранитель.
"После инструктажа от российской спецслужбы фигуранты сначала покупали украинские "симки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе. Оттуда мобильные карты отправляли в рф. А именно - в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БПЛА", - рассказали в СБУ.
Вербовка сотрудников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные "изнутри" отечественных операторов, по данным СБУ, была еще одной задачей российской агентуры.
Спецслужба, как указано, разоблачила вражескую разведывательную активность и задержала агентов.
У фигурантов провели обыски. "Изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором от фсб и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к "трафику" в рф мобильные карты", - говорится в сообщении.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как сообщили в СБУ, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников российской агентуры на территории ЕС.
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба14.09.25, 13:26 • 20949 просмотров