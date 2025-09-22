Агент російської розвідки отримав 15 років ув'язнення за шпигунство на Запоріжжі
Агент російської воєнної розвідки отримав 15 років ув’язнення за коригування ударів по Запорізькій області. Він передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури, що призвело до загибелі цивільного та руйнувань.
15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога на підконтрольній Україні території Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на Службу Безпеки України (СБУ).
Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону.
За даними слідства, ворожі завдання виконував завербований окупантами охоронець місцевого дитсадка.
Щоб залучити чоловіка до співпраці, російське гру задіяло його знайому – хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину території області та увійшла до агентурного апарату рф. Саме через неї зрадник тримав зв’язок із куратором, з яким координував свою розвідувально-підривну діяльність
Встановлено, що агент передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Як встановило розслідування, за його наведенням наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок ворожої атаки загинув 43-річний цивільний, а багато приватних осель були повністю зруйновані.
Контррозвідка СБУ затримала зрадника у січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі "зв’язковою" гру рф.
