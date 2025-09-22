$41.250.00
20:12 • 1206 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 9778 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 19626 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 24948 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 36977 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 52564 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 50498 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27253 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 48112 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24622 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Агент російської розвідки отримав 15 років ув'язнення за шпигунство на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Агент російської воєнної розвідки отримав 15 років ув’язнення за коригування ударів по Запорізькій області. Він передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури, що призвело до загибелі цивільного та руйнувань.

Агент російської розвідки отримав 15 років ув'язнення за шпигунство на Запоріжжі

15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога на підконтрольній Україні території Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на Службу Безпеки України (СБУ).

Деталі

Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону.

За даними слідства, ворожі завдання виконував завербований окупантами охоронець місцевого дитсадка.

Щоб залучити чоловіка до співпраці, російське гру задіяло його знайому – хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину території області та увійшла до агентурного апарату рф. Саме через неї зрадник тримав зв’язок із куратором, з яким координував свою розвідувально-підривну діяльність

- повідомляє СБУ.

Встановлено, що агент передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Як встановило розслідування, за його наведенням наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок ворожої атаки загинув 43-річний цивільний, а багато приватних осель були повністю зруйновані.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі "зв’язковою" гру рф.

Нагадаємо

СБУ затримала двох агентів фсб, які встановлювали 4G-камери для відстеження ракетно-дронових обстрілів та роботи ППО. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

СБУ викрила агента фсб у ЗСУ, який "зливав" дані про українські дрони та позиції побратимів15.09.25, 10:33 • 2981 перегляд

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Запорізька область
Служба безпеки України
Україна