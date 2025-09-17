Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: затримано подружжя агентів рф

$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 10076 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 11191 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
16 вересня, 16:50 • 54995 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 80623 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 44005 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 57618 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 82533 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30497 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61443 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38388 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Популярнi новини
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 80609 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 82522 перегляди
Кір Стармер
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Каш Патель
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Угорщина
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Financial Times
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Tesla Model Y

Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: затримано подружжя агентів рф

Київ • УНН

 • 62 перегляди

СБУ затримала двох агентів фсб, які встановлювали 4G-камери для відстеження ракетно-дронових обстрілів та роботи ППО. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: затримано подружжя агентів рф

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів фсб, які коригували повітряні удари рф по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, рашистів цікавили координати, з яких працює українська ППО

- йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, переважну більшість "відеопасток" фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

Для цього агенти за гроші фсб орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

За матеріалами справи, замовлення рф виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Так, наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта

- додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів рф, які підпалювали об’єкти по Україні17.09.25, 00:01 • 2790 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Київська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Служба безпеки України
Україна
Київ