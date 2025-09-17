Расставляли "видеозападни" в домах для ударов по Киеву: задержана супружеская пара агентов рф
Киев • УНН
СБУ задержала двух агентов фсб, которые устанавливали 4G-камеры для отслеживания ракетно-дроновых обстрелов и работы ПВО. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов фсб, которые корректировали воздушные удары рф по Киеву. Для наведения вражеских атак злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом для оккупантов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дроновые обстрелы в режиме онлайн. В частности, рашистов интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО
Как установило расследование, подавляющее большинство "видеоловушек" фигуранты обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях.
Для этого агенты за деньги ФСБ арендовали помещения, куда затем въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.
По материалам дела, заказы РФ выполняли 22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена, которые искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.
После вербовки агенты "гастролировали" по разным городам северных регионов Украины, где подыскивали жилье вблизи военных объектов и критической инфраструктуры.
Так, например, кроме квартир фигуранты устанавливали камеры возле узловых станций Укрзализныци и магистральных путей.
Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку от оборонного объекта
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
