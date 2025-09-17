Расставляли "видеозападни" в домах для ударов по Киеву: задержана супружеская пара агентов рф

Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов фсб, которые корректировали воздушные удары рф по Киеву. Для наведения вражеских атак злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом для оккупантов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

С помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-дроновые обстрелы в режиме онлайн. В частности, рашистов интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО

Как установило расследование, подавляющее большинство "видеоловушек" фигуранты обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях.

Для этого агенты за деньги ФСБ арендовали помещения, куда затем въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.

По материалам дела, заказы РФ выполняли 22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена, которые искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.

После вербовки агенты "гастролировали" по разным городам северных регионов Украины, где подыскивали жилье вблизи военных объектов и критической инфраструктуры.

Так, например, кроме квартир фигуранты устанавливали камеры возле узловых станций Укрзализныци и магистральных путей.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку от оборонного объекта