Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в Запорожье

Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 9352 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 19485 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 24814 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 36765 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 52403 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 50365 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27234 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 48005 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24607 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 19118 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 35452 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск22 сентября, 11:27 • 22212 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo22 сентября, 14:33 • 8424 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду17:57 • 5328 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 35477 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 36774 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 52411 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 50371 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 48011 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 35477 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 19136 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 36592 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 87161 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 109737 просмотра
Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в Запорожье

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Агент российской военной разведки получил 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Запорожской области. Он передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры, что привело к гибели гражданского и разрушениям.

Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в Запорожье

15 лет тюрьмы получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), шпионивший для врага на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу Безопасности Украины (СБУ).

Детали

Как установило расследование, злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары рашистов по прифронтовым поселкам региона.

По данным следствия, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами охранник местного детского сада.

Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российское ГРУ задействовало его знакомую – хористку в церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть территории области и вошла в агентурный аппарат РФ. Именно через нее предатель держал связь с куратором, с которым координировал свою разведывательно-подрывную деятельность

- сообщает СБУ.

Установлено, что агент передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры региона.

Как установило расследование, по его наводке в конце 2023 года рашисты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате вражеской атаки погиб 43-летний гражданский, а многие частные дома были полностью разрушены.

Контрразведка СБУ задержала предателя в январе 2024 года. Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, из которого он контактировал со "связной" ГРУ РФ.

Напомним

СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые устанавливали 4G-камеры для отслеживания ракетно-дроновых обстрелов и работы ПВО. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену.

СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов15.09.25, 10:33 • 2981 просмотр

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Украина