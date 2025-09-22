Агент российской разведки получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в Запорожье
Киев • УНН
Агент российской военной разведки получил 15 лет тюрьмы за корректировку ударов по Запорожской области. Он передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры, что привело к гибели гражданского и разрушениям.
15 лет тюрьмы получил еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), шпионивший для врага на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу Безопасности Украины (СБУ).
Детали
Как установило расследование, злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары рашистов по прифронтовым поселкам региона.
По данным следствия, вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами охранник местного детского сада.
Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российское ГРУ задействовало его знакомую – хористку в церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть территории области и вошла в агентурный аппарат РФ. Именно через нее предатель держал связь с куратором, с которым координировал свою разведывательно-подрывную деятельность
Установлено, что агент передавал оккупантам локации гражданской застройки и объектов критической инфраструктуры региона.
Как установило расследование, по его наводке в конце 2023 года рашисты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск. В результате вражеской атаки погиб 43-летний гражданский, а многие частные дома были полностью разрушены.
Контрразведка СБУ задержала предателя в январе 2024 года. Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, из которого он контактировал со "связной" ГРУ РФ.
Напомним
СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые устанавливали 4G-камеры для отслеживания ракетно-дроновых обстрелов и работы ПВО. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену.
СБУ разоблачила агента ФСБ в ВСУ, который "сливал" данные об украинских дронах и позициях побратимов15.09.25, 10:33 • 2981 просмотр