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Аграрії звинуватили агрохолдинг "Кернел" у захопленні їхніх земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Гучні скандали навколо найбільшого екпортера соняшникової олії не вщухають. Після звинувачень правоохоронців у злочинному виведенні валюти за кордон та ухилянні від сплати податків аграрії звинуватили “Кернел” у рейдерстві їхніх земель. Вони допускають, що “Кернел” може бути у змові з Міністерством юстиції України. Про це в коментарі УНН повідомила представник громадської організації “Бізнес-варта” Ольга Матвієва.

Аграрії звинуватили агрохолдинг "Кернел" у захопленні їхніх земель

Вона розповіла, що їхнє об’єднання покликане захищати бізнес від рейдерства та утиску влади. Нещодавно до них надійшли скарги аграріїв, які стверджують, що дотичні до “Кернел” особи відбирають у них землі.

“Взагалі, давно вже ходить чутка, що „Кернел“ дотичний до рейдерського захоплення земель сільськогосподарського призначення. Це відбувається зазвичай через підробку документів, і йде гарно налагоджена, напевно, співпраця з Мін’юстом, тому що державні реєстратори реєструють те, що не мали б реєструвати”, — сказала вона.

Окрім того, під час загальнонаціонального аграрного віче Ольга Матвієва звернула увагу присутніх на неправомірний вплив “Кернел” на податкову політику країни.

“Сьогодні під егідою цього бренду ("Кернел" — ред.) люди впливають на оподаткування бізнесу. Ми зіткнулися із ситуацією, коли під егідою цього ж бренду збирається банк землі. Тому, якщо ви будете сидіти склавши руки, будьте готові, що сьогодні зазіхають на систему оподаткування, а завтра можуть покласти око на ваші землі сільськогосподарського призначення, і ви нічого не зможете зробити”, — наголосила вона.

Раніше УНН повідомляв, що “Кернел” належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку. За деякими даними, за політиком може стояти бізнесмен І.Коломойський.

Водночас В.Хомутиннік був викритий на лобіюванні інтересів “Кернел” в парламенті. Зокрема, у рік придбання акцій компанії (2015 рік), він просунув у бюджет на наступний рік два реєстри відшкодування експортного ПДВ.

“У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другий — всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України”, — зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаєва.

Тепер “Кернел” є лідером за обсягом отриманих з бюджету коштів. Лише цього року держава відшкодувала компанії політика близько 9 млрд грн.

Крім того, нещодавно Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу України, де, зокрема, йдеться про скасування відшкодування експортного ПДВ виробникам сої, рапсу та соняшника. Мова йде про правку №180, яку також пов’язують з інтересами “Кернел”.

При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії аграрії цього тижня перекрили траси у декількох регіонах України.

ЗМІ вказують, що “Кернел” — один з найбільших власників земельного банку. Компанії належить понад 600 тис. га землі.

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