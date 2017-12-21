Аграрии обвинили агрохолдинг "Кернел" в захвате их земель

Она рассказала, что их объединение призвано защищать бизнес от рейдерства и притеснения власти. Недавно к ним поступили жалобы аграриев, которые утверждают, что лица, имеющие отношение к “Кернел”, отбирают у них земли.

“Вообще, давно уже ходит слух, что „Кернел“ причастен к рейдерскому захвату земель сельскохозяйственного назначения. Это происходит обычно через подделку документов, и идет хорошо налаженное, наверное, сотрудничество с Минюстом, так как государственные регистраторы регистрируют то, что не должны регистрировать”, — сказала она.

Кроме того, во время общенационального аграрного вече Ольга Матвеева обратила внимание присутствующих на неправомерное влияние “Кернел” на налоговую политику страны.

“Сегодня под эгидой этого бренда („Кернел“ — ред.) люди влияют на налогообложение бизнеса. Мы столкнулись с ситуацией, когда под эгидой этого же бренда собирается банк земли. Поэтому если вы будете сидеть сложа руки, будьте готовы, что сегодня посягают на систему налогообложения, а завтра могут положить глаз на ваши земли сельскохозяйственного назначения, и вы ничего не сможете сделать”, — подчеркнула она.

Ранее УНН сообщал, что “Кернел” принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику. По некоторым данным, за политиком может стоять бизнесмен И.Коломойский.

В то же время В.Хомутынник был уличен в лоббировании интересов “Кернел” в парламенте. В частности, в год приобретения акций компании (2015), он просунул в бюджет на следующий год два реестра возмещения экспортного НДС.

“В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй — все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины”, — отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Теперь “Кернел” является лидером по объему полученных из бюджета средств. Только в этом году государство возместило компании политика около 9 млрд грн.

Кроме того, недавно Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, где, в частности, речь идет об отмене возмещения экспортного НДС производителям сои, рапса и подсолнечника. Речь идет о правке № 180, которую также связывают с интересами “Кернел”.

При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании аграрии на этой неделе перекрыли трассы в нескольких регионах Украины.

СМИ указывают, что “Кернел” — один из крупнейших владельцев земельного банка. Компании принадлежит более 600 тыс. га земли.