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Аграрії вимагають від Президента ветувати поправки до закону про "єдине вікно" на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко має ветувати поправку до закону про "єдине вікно", яка дає можливість великим агрохолдингам купувати собі залізничні вагони за бюджетні кошти. Про це в коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнського аграрного ради (ВАС) Михайло Соколов.

“Ми будемо писати лист на ім’я Президента України з проханням накласти технічне вето і зажадати від Парламента прибрати прийняту з порушенням регламенту ВРУ і явно лобістську правку до закону (№7010 — ред.). Йдеться про поправку, яка дозволяє виключно найбільшим українським агрохолдингам купувати собі залізничні вагони за рахунок державних грошей. Чи підтримають пропозицію ВАС інші члени Всеукраїнської аграрної федерації — поки не знаю. Припускаю, що підтримають”, — сказав він.

Законопроект №7010 був прийнятий вчора, 5 липня. З подачі 254 народних депутатів вітчизняний малий і середній бізнес був обманутий, додав Соколов.

“Очевидно, що ні один середній або малий аграрій, на підтримку яких нібито націлена ця програма, не дозволить купити собі зерновоз. По-перше, навіть один вагон коштує дуже великих грошей, по-друге — купувати вагони одинично — сенсу немає, потрібно мати рухомий парк. А це — примножує витрати.

По-третє, щоб брати участь в цій програмі держпідтримки, потрібно бути сільгосптоваровиробником. Трейдери, які здійснюють перевезення фермерського зерна, брати участь в цій програмі не зможуть. Але зможуть великі агрохолдинги, з подачі яких і була прийнята правка. Ця ситуація — наочний приклад того, як олігархи забирають значну частину грошей держпідтримки, залишаючи середніх і малих фермерів ні з чим”, - сказав Соколов.

Експерт додав, що це далеко не перша законодавства ініціатива, прийнята на догоду великому бізнесу, обмежуючи при цьому інтереси простих аграріїв.

“У грудні минулого року так само, з порушенням регламенту, в Податковий кодекс України були внесені правки в частині скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. І тоді, і зараз „в плюсі“ залишаться виключно великі агрохолдинги”, - нагадав він.

Тоді “соєві правки” пов’язували з народним депутатом, членом Податкового Комітету ВР Віталієм Хомутинніком, який за сумісництвом володіє найбільшим переробним агрохолдингом і зернотрейдером “Кернел”. Цього разу теж не обійшлося без нього, впевнені в ВР.

Вагони за гроші держбюджету можуть призначатися для його компанії “Кернел”, вважає народний депутат Сергій Лещенко.

“Я допускаю це, тому що я чув про цю розмову в парламенті, що це потрібно йому (Хомутинніку — ред.) для його аграрної імперії”, — сказав він.

За попередніми даними експертів, з урахуванням сум повернення ПДВ і закупівлі вагонів за бюджетні кошти — розмір держдотацій і преференцій для “Кернел” в цьому році може перевищити 7 млрд грн.

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