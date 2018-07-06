Аграрии потребуют от Президента ветировать поправки к закону о "едином окне" на таможне

“Мы будем писать письмо на имя Президента Украины с просьбой наложить техническое вето и потребовать от Парламента убрать принятую с нарушением регламента ВРУ и явно лоббисткую правку к закону (№ 7010 — ред.). Речь идет о поправке, которая позволяет исключительно крупнейшим украинским агрохолдингам покупать себе железнодорожные вагоны за счет государственных денег. Поддержат ли предложение ВАС другие члены Всеукраинской аграрной федерации — пока не знаю. Предполагаю, что поддержат”, — сказал он.

Законопроект № 7010 был принят вчера, 5 июля. С подачи 254 народных депутатов отечественный малый и средний бизнес был обманут, добавил Соколов.

“Очевидно, что ни один средний или малый аграрий, на поддержку которых якобы нацелена данная программа, не позволит купить себе зерновоз. Во-первых, даже один вагон стоит очень больших денег, во-вторых — покупать вагоны единично — смысла нет, нужно иметь подвижной парк. А это — умножает расходы.

В-третьих, чтобы участвовать в данной программе господдержки, нужно быть сельхозтоваропроизводителем. Трейдеры, осуществляющие перевозку фермерского зерна, участвовать в данной программе не смогут. Но смогут крупные агрохолдинги, с подачи которых и была принята правка. Эта ситуация — наглядный пример того, как олигархи забирают существенную часть денег господдержки, оставляя средних и малых фермеров ни с чем”, — сказал Соколов.

Эксперт добавил, что это далеко не первая законодательства инициатива, принятая в угоду крупному бизнесу, ущемляя при этом интересы простых аграриев.

“В декабре прошлого года так же, с нарушением регламента, в Налоговый кодекс Украины были внесены правки в части отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса. И тогда, и сейчас „в плюсе“ останутся исключительно большие агрохолдинги”, — напомнил он.

Тогда “соевые правки” связывали с народным депутатом, членом Налогового Комитета ВР Виталием Хомутынником, который по совместительству владеет крупнейшим перерабатывающим агрохолдингом и зернотрейдером “Кернел”. В этот раз тоже не обошлось без него, уверены в ВР.

Вагоны за деньги госбюджета могут предназначаться для его компании “Кернел”, полагает народный депутат Сергей Лещенко.

“Я допускаю это, потому что я слышал об этом разговоре в парламенте, что это нужно ему (Хомутыннику — ред.) для его аграрной империи”, — сказал он.

По предварительным данным экспертов, с учетом сумм возврата НДС и закупки вагонов за бюджетные средства — размер госдотаций и преференций для “Кернел” в этом году может превысить 7 млрд грн.