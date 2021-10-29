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Афганістан отримає 144 млн доларів допомоги від США

Київ • УНН

 • 16593 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Влада США виділить майже 144 млн доларів нової гуманітарної допомоги жителям Афганістану, які постраждали від кризи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз Білого дому.

Афганістан отримає 144 млн доларів допомоги від США

Деталі

Загальна сума гуманітарної допомоги США Афганістану та афганським біженцям 2021 року вже становить майже 474 млн доларів. 

"Це найбільша сума підтримки серед усіх країн", — зазначили у пресрелізі.

Цю допомогу нададуть через незалежні гуманітарні організації, які забезпечують безпосередню підтримку понад 18,4 млн вразливих афганців у регіоні, зокрема афганських біженців у сусідніх країнах.

Жителі Афганістану отримають захист, житло, необхідні медичні послуги, продовольчу допомогу, воду, санітарні та гігієнічні послуги.

Нагадаємо

В Афганістані голодна смерть загрожує 22,8 млн жителям. Два місяці тому від голоду потерпало 14 млн афганців.

Влада США погодилася надати гуманітарну допомогу Афганістану, проте заявила, що не збирається визнавати нове керівництво країни — рух "Талібан".

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.

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