В Афганістані від голоду може померти майже 23 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Афганістані голодна смерть загрожує 22,8 млн жителям, два місяці тому — 14 млн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Девіда Бізлі, 22,8 млн жителів Афганістану (більше ніж половина з 39-мільйонного населення) зіткнулися з гострою проблемою продовольчої кризи та “наближаються до голодної смерті”. Два місяці тому від голоду потерпало 14 млн афганців.
Афганістан накрила криза після того, як у серпні цього року бойовики руху “Талібан” захопили владу в країні, що змусило “міжнародних донорів” зупинити надання грошової допомоги.
“Те, що ми прогнозували, відбувається набагато швидше. Кабул впав швидше, ніж хтось міг очікувати, й економіка падає швидше”, — зазначив Бізлі.
Зазначають, що продовольчому агентству ООН необхідно до 220 млн доларів на місяць, щоб частково прогодувати майже 23 млн людей.
Групи допомоги закликають країни співпрацювати з новою владою Афганістану, щоб запобігти виникненню міграційної кризи.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.
Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.
Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.