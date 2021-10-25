В Афганистане от голода может умереть почти 23 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Афганистане голодная смерть грозит 22,8 млн жителям, два месяца назад — 14 млн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, 22,8 млн жителей Афганистана (более половины из 39-миллионного населения) столкнулись с острой проблемой продовольственного кризиса и “приближаются к голодной смерти”. Два месяца назад от голода страдало 14 млн афганцев.
Афганистан накрыл кризис после того, как в августе этого года боевики движения “Талибан” захватили власть в стране, что заставило “международных доноров” остановить предоставление денежной помощи.
“То, что мы прогнозировали, происходит гораздо быстрее. Кабул упал быстрее, чем кто-то мог ожидать, и экономика падает быстрее”, — отметил Бизли.
Отмечают, что продовольственному агентству ООН необходимо до 220 млн долларов в месяц, чтобы частично прокормить почти 23 млн человек.
Группы помощи призывают страны сотрудничать с новой властью Афганистана, чтобы предотвратить возникновение миграционного кризиса.
Контекст
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.
Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.