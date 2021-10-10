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США нададуть Афганістану гуманітарну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, відмовившись при цьому надати політичне визнання новим правителям Талібану в країні. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Талібан заявив, що переговори, які відбулися в Досі, Катар, "пройшли добре", коли Вашингтон погодився надати гуманітарну допомогу Афганістану, погодившись не пов'язувати таку допомогу з офіційним визнанням Талібану.

Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що переговори жодним чином не є преамбулою до визнання талібів.

Політичний представник "Талібану" Сухаїл Шахін також сказав, що тимчасовий міністр закордонних справ руху запевнив США під час переговорів, що "Талібан" прагне до того, щоб екстремісти не використовували афганську землю для нападів на інші країни.

Нагадаємо

Таліби заявили, що не будуть працювати зі США з метою стримування екстремістських груп в Афганістані, висловивши безкомпромісну позицію.

Кількість жителів Афганістану, яким загрожує голод через кризу, яка виникла після того, як таліби захопили контроль над країною, досягла 14 мільйонів.

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