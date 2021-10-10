США предоставят Афганистану гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану, отказавшись при этом предоставить политическое признание новым правителям Талибана в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Талибан заявил, что переговоры, которые состоялись в Дохе, Катар, "прошли хорошо", когда Вашингтон согласился предоставить гуманитарную помощь Афганистану, согласившись не связывать такую помощь с официальным признанием Талибана.
Соединенные Штаты ясно дали понять, что переговоры никоим образом не является преамбулой к признанию талибов.
Политический представитель "Талибана" Сухаил Шахин также сказал, что временный министр иностранных дел движения заверил США во время переговоров, "Талибан" стремится к тому, чтобы экстремисты не использовались афганскую землю для нападений на другие страны.
Напомним
Талибы заявили, что не будут работать с США с целью сдерживания экстремистских групп в Афганистане, выразив бескомпромиссную позицию.
Количество жителей Афганистана, которым угрожает голод из-за кризиса, возникшего после того, как талибы захватили контроль над страной, достигла 14 млн.