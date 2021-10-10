Таліби заявляють, що не допомагатимуть США боротися з ІДІЛ

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Політичний представник “Талібану” Сухаїл Шахін заявив, що співпраця з Вашингтоном щодо стримування все більш активної групи “Ісламська держава” в Афганістані не буде.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за низку останніх нападів, включаючи вибух смертника, який в п’ятницю вбив 46 шиїтських мусульман-меншин і поранив десятки під час молитви в мечеті в місті Кундуз на півночі країни.

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“Ми можемо самостійно боротися з” Ісламською державою “, - сказав Шахін на запитання, чи працюватимуть таліби з США, щоб стримати філію” Ісламської держави".

Нагадаємо

Делегація радикального руху "Талібан" сьогодні в Досі (Катар) зустрілася з дипломатами Сполучених Штатів Америки.