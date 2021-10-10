Ця зустріч стала першою між сторонами після виведення американських військ з Афганістану. Представники США постараються натиснути на талібів з метою забезпечення безпечної евакуації решти громадян США та інших країн, які залишаються в Афганістані, а також звільнення утримуваних талібами американців.
Таліби заявляють, що не допомагатимуть США боротися з ІДІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Таліби заявили, що не будуть працювати зі США з метою стримування екстремістських груп в Афганістані, висловивши безкомпромісну позицію. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Політичний представник “Талібану” Сухаїл Шахін заявив, що співпраця з Вашингтоном щодо стримування все більш активної групи “Ісламська держава” в Афганістані не буде.
“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за низку останніх нападів, включаючи вибух смертника, який в п’ятницю вбив 46 шиїтських мусульман-меншин і поранив десятки під час молитви в мечеті в місті Кундуз на півночі країни.
Цитата
“Ми можемо самостійно боротися з” Ісламською державою “, - сказав Шахін на запитання, чи працюватимуть таліби з США, щоб стримати філію” Ісламської держави".
Нагадаємо
Делегація радикального руху "Талібан" сьогодні в Досі (Катар) зустрілася з дипломатами Сполучених Штатів Америки.