Определилась дата встречи делегации США с представителями "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения "Талибан" в Дохе. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По их информации, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются надавить на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождение удерживаемых талибами американцев.
Напомним
Накануне стало известно, что Россия намерена принять “Талибан” и другие афганские группировки для переговоров в конце октября.