Росія має намір прийняти "Талібан" та інші афганські угруповання для переговорів в кінці жовтня

Деталі

Кабулов повідомив, що 20 жовтня в Москві відбудеться зустріч в так званому "московському форматі" за участю Талібану та інших афганських сторін. Він не уточнив, хто саме буде представляти "Талібан".

У коментарях російським інформаційним агентствам Кабулов також сказав, що в цьому місяці дипломати з Росії, США, Китаю і Пакистану проведуть переговори щодо Афганістану.

Доповнення

Росія багато років працювала над встановленням контактів з Талібаном, хоча офіційно все ще вважає його терористичною організацією. "Талібан" був доданий до російського списку терористичних організацій в 2003 році.

На відміну від багатьох інших країн, Росія не евакуювала своє посольство в Кабулі, і її посол швидко зустрівся з талібами після того, як вони захопили столицю в серпні.

Радянський Союз вів 10-річну війну в Афганістані, яка закінчилася виведенням його військ в 1989 році. З тих пір Москва повернулася як впливовий посередник на міжнародних переговорах з питань Афганістану, приймаючи у себе представників "Талібану" та членів інших угруповань.