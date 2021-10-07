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Россия намерена принять "Талибан" и другие афганские группировки для переговоров в конце октября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Россия намерена принять у себя "Талибан" и другие афганские группировки для переговоров в конце этого месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Афганистане Замира Кабулова.

Детали

Кабулов сообщил, что 20 октября в Москве состоится встреча в так называемом "московском формате" с участием Талибана и других афганских сторон. Он не уточнил, кто именно будет представлять "Талибан".

В комментариях российским информационным агентствам Кабулов также сказал, что в этом месяце дипломаты из России, США, Китая и Пакистана проведут переговоры по Афганистану.

Дополнение

Россия много лет работала над установлением контактов с Талибаном, хотя официально все еще считает его террористической организацией. "Талибан" был добавлен в российский список террористических организаций в 2003 году.

В отличие от многих других стран, Россия не эвакуировала свое посольство в Кабуле, и ее посол быстро встретился с талибами после того, как они захватили столицу в августе.

Советский Союз вел 10-летнюю войну в Афганистане, которая закончилась выводом его войск в 1989 году. С тех пор Москва вернулась как влиятельный посредник на международных переговорах по Афганистану, принимая у себя представителей "Талибана" и членов других группировок.

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