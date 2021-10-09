Визначилась дата зустрічі делегації США з представниками "Талібану"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Делегація США 9-10 жовтня зустрінеться з високопоставленими представниками радикального руху "Талібан" в Досі. Про це в п'ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
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За їхньою інформацією, ця зустріч стане першою між сторонами після виведення американських військ з Афганістану. Представники США, за даними Reuters, постараються натиснути на талібів з метою забезпечення безпечної евакуації решти в Афганістані громадян США та інших країн, а також звільнення утримуваних талібами американців.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що Росія має намір прийняти “Талібан” та інші афганські угруповання для переговорів в кінці жовтня.