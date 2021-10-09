Визначилась дата зустрічі делегації США з представниками "Талібану"

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За їхньою інформацією, ця зустріч стане першою між сторонами після виведення американських військ з Афганістану. Представники США, за даними Reuters, постараються натиснути на талібів з метою забезпечення безпечної евакуації решти в Афганістані громадян США та інших країн, а також звільнення утримуваних талібами американців.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Росія має намір прийняти “Талібан” та інші афганські угруповання для переговорів в кінці жовтня.