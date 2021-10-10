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2 марта, 18:35 • 111331 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108187 просмотра

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2 марта, 17:42 • 107141 просмотра

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Талибы заявляют, что не будут помогать США бороться с ИГИЛ

Талибы заявляют, что не будут помогать США бороться с ИГИЛ

Киев  •  УНН

 • 19772 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Талибы заявили, что не будут работать с США с целью сдерживания экстремистских групп в Афганистане, выразив бескомпромиссную позицию. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Политический представитель “Талибана” Сухаил Шахин заявил, что сотрудничество с Вашингтоном по сдерживанию все более активной группы “Исламское государство” в Афганистане не будет.

“Исламское государство” взяла на себя ответственность за ряд последних нападений, включая взрыв смертника, в пятницу убил 46 шиитских мусульман-меньшинств и ранил десятки во время молитвы в мечети в городе Кундуз на севере страны.

Цитата

“Мы можем самостоятельно бороться с “Исламским государством”, — сказал Шахин на вопрос, будут ли талибы работать с США, чтобы сдержать ИГИЛ.

Напомним

Делегация радикального движения “Талибан” сегодня в Дохе (Катар) встретилась с дипломатами Соединенных Штатов Америки.

Эта встреча стала первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США постараются надавить на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации остальных граждан США и других стран, которые остаются в Афганистане, а также освобождение удерживаемых талибами американцев.

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