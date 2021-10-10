Эта встреча стала первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США постараются надавить на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации остальных граждан США и других стран, которые остаются в Афганистане, а также освобождение удерживаемых талибами американцев.
Талибы заявляют, что не будут помогать США бороться с ИГИЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Талибы заявили, что не будут работать с США с целью сдерживания экстремистских групп в Афганистане, выразив бескомпромиссную позицию. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Политический представитель “Талибана” Сухаил Шахин заявил, что сотрудничество с Вашингтоном по сдерживанию все более активной группы “Исламское государство” в Афганистане не будет.
“Исламское государство” взяла на себя ответственность за ряд последних нападений, включая взрыв смертника, в пятницу убил 46 шиитских мусульман-меньшинств и ранил десятки во время молитвы в мечети в городе Кундуз на севере страны.
Цитата
“Мы можем самостоятельно бороться с “Исламским государством”, — сказал Шахин на вопрос, будут ли талибы работать с США, чтобы сдержать ИГИЛ.
Напомним
Делегация радикального движения “Талибан” сегодня в Дохе (Катар) встретилась с дипломатами Соединенных Штатов Америки.