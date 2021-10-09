Перші після виходу з Афганістану переговори США з талібами: Вашингтон пообіцяв афганському народу вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Делегація радикального руху "Талібан" сьогодні в Досі (Катар) зустрілася з дипломатами Сполучених Штатів Америки. Під час переговорів США запропонували Афганістану вакцини від коронавірусу. Про це повідомив телеканал Al Jazeera, пише УНН.
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Відзначається, що переговори між сторонами продовжаться до кінця сьогоднішнього дня, а також завтра. В ході переговорів представник талібів Амір Хана Моттакі заявив, що рух запропонував американській стороні відкрити нову сторінку у відносинах між Кабулом і Вашингтоном, але при цьому закликав американців "поважати суверенітет Афганістану і не втручатися в його внутрішні справи".
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"Представники США пообіцяли, що нададуть афганському народу вакцини проти коронавірусу... Ми також зосередили свою увагу на наданні гуманітарної допомоги Кабулу і реалізації Дохійської угоди між Вашингтоном і Талібаном", - додав Моттакі.
Повідомляється, що найближчим часом вони також зустрінуться в Досі з делегацією Європейського Союзу.
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Керівництво "Талібану" заявило про те, що делегація радикального руху вирушила з Кабула в Доху на переговори з представниками кількох держав і міжнародних організацій.
Ця зустріч стала першою між сторонами після виведення американських військ з Афганістану. Представники США, за даними Reuters, постараються натиснути на талібів з метою забезпечення безпечної евакуації решти громадян США та інших країн, які залишаються в Афганістані, а також звільнення утримуваних талібами американців.