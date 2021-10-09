Первые после выхода из Афганистана переговоры США с талибами: Вашингтон пообещал афганскому народу вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Делегация радикального движения "Талибан" сегодня в Дохе (Катар) встретилась с дипломатами Соединенных Штатов Америки. В ходе переговоров США предложили Афганистану вакцины от коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся до конца сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе переговоров представитель талибов Амир Хана Моттаки заявил, что движение предложило американской стороне открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела".
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“Представители США пообещали, что предоставят афганскому народу вакцины против коронавируса... Мы также сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи Кабулу и реализации Дохийского соглашения между Вашингтоном и Талибаном", - добавил Моттаки.
Сообщается, что в ближайшее время они также встретятся в Дохе с делегацией Европейского Союза.
Добавим
Руководство "Талибана" заявило о том, что делегация радикального движения отправилась из Кабула в Доху на переговоры с представителями нескольких государств и международных организаций.
Эта встреча стала первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются надавить на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождение удерживаемых талибами американцев.