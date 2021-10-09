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Первые после выхода из Афганистана переговоры США с талибами: Вашингтон пообещал афганскому народу вакцины от COVID-19

Первые после выхода из Афганистана переговоры США с талибами: Вашингтон пообещал афганскому народу вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19895 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Делегация радикального движения "Талибан" сегодня в Дохе (Катар) встретилась с дипломатами Соединенных Штатов Америки. В ходе переговоров США предложили Афганистану вакцины от коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся до конца сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе переговоров представитель талибов Амир Хана Моттаки заявил, что движение предложило американской стороне открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном, но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела".

Цитата:

“Представители США пообещали, что предоставят афганскому народу вакцины против коронавируса... Мы также сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи Кабулу и реализации Дохийского соглашения между Вашингтоном и Талибаном", - добавил Моттаки.

Сообщается, что в ближайшее время они также встретятся в Дохе с делегацией Европейского Союза.

Добавим

Руководство "Талибана" заявило о том, что делегация радикального движения отправилась из Кабула в Доху на переговоры с представителями нескольких государств и международных организаций.

Эта встреча стала первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Представители США, по данным Reuters, постараются надавить на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождение удерживаемых талибами американцев.

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