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Афганистан получит 144 млн долларов помощи от США

Киев • УНН

 • 16593 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Власти США выделят почти 144 млн долларов новой гуманитарной помощи жителям Афганистана, которые пострадали от кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

Афганистан получит 144 млн долларов помощи от США

Детали

Общая сумма гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в 2021 году уже составляет почти 474 млн долларов.

"Это самая большая сумма поддержки среди всех стран", — отметили в пресс-релизе.

Эту помощь окажут через независимые гуманитарные организации, которые обеспечивают непосредственную поддержку более 18,4 млн уязвимых афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

Жители Афганистана получат защиту, жилье, необходимые медицинские услуги, продовольственную помощь, воду, санитарные и гигиенические услуги.

Напомним

В Афганистане голодная смерть грозит 22,8 млн. жителям. Два месяца назад от голода страдало 14 млн афганцев.

Власти США согласились оказать гуманитарную помощь Афганистану, однако заявили, что не собираются признавать новое руководство страны — движение "Талибан".

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.

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