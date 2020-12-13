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Адвокати заявили про тиск прокурорів САП на суд у справі ексголови "Спецтехноекспорту"

Адвокати заявили про тиск прокурорів САП на суд у справі ексголови "Спецтехноекспорту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокурори САП вдалися до розповсюдження у ЗМІ огульних звинувачень проти колишнього голови “Спецтехноекспорту” Павла Барбули, чим грубо порушили головний принцип судопровадження — презумпцію невинуватості. Про це заявив Максим Панченко, адвокат, доктор юридичних наук, викладач КНУ ім. Т. Шевченка, Національній академії внутрішніх справ та Вищої школи адвокатури, повідомляє УНН з посиланням на Advokatpost.com.

В такий спосіб прокурори САП намагаються тиснути на суд, переконаний адвокат.

“Джерелом інформації для вказаної публікації стала відповідь Офісу генерального прокурора (далі — ОГП), яка у свою чергу була надана на запит Головного редактора інтернет-видання „Апостроф“. Подана інформація містить недостовірні відомості і спрямована на формування негативної думки щодо фігурантів справи задля полегшення роботи прокурорів САП по підтриманню державного обвинувачення у суді за відсутності доказової бази у останніх, порушуючи таким чином принцип презумпції невинуватості.

Зокрема, у відповіді ОГП зазначається, що кошти, які перераховані компанії-нерезиденту за надані послуги є державними коштами. Водночас у висновках експертних установ зазначається зовсім протилежне. В тому числі експертами встановлено документальне підтвердження надання компанією-нерезидентом послуг, які були предметом договору. Завдання матеріальної шкоди Держаному бюджету України та ДП „Завод 410 ЦА“ в результаті укладання та виконання угод з компанією-нерезидентом експертами також не підтверджено. У цій ситуації логічними діями з боку ДП „Завод 410ЦА“ було б звернення до сторони обвинувачення з відповідною заявою про визнання їх потерпілими. Однак, у судовому засіданні представник ДП „Завод 410 ЦА“ зазначив, що підприємство не вважає себе потерпілою стороною, оскільки жодних збитків в результаті укладання та виконання угоди з компанією —нерезидентом не спричинено”, — наголосив адвокат.

Розповсюдження недостовірної інформації прокурорами САП пояснюють відсутністю доказової бази у справі. Також вказується, що раніше у цій справі прокурори тиснули на експертів, які проводили судову експертизу.

" Під час допиту як свідок у кримінальному провадженні, експерт зазначає про факти вчинення на нього тиску з боку прокурорів САП задля отримання потрібного обвинуваченню висновку, примушування до вчинення протиправних дій, а також не надання йому всіх необхідних документів для проведення експертизи“, — розповідає Панченко.

Підсумовуючи, він констатує, що сьогодні набуло неабиякої популярності використання засобів масової інформації антикорупційними органами задля дезінформації суспільства щодо резонансних кримінальних проваджень заради компенсації відсутності доказової бази, в тому числі, формування хибного уявлення про роль і функції адвокатури в цілому та адвокатів зокрема.

Водночас його колега Ельвіра Лазаренко, захисник екс-голови “Спецтехноекспорту” Павла Барбули опублікувала офіційне спростування інформації прокурорів САП. Вона зауважила, що кримінальне провадження продовжують розглядати попри відсутність самого факту збитку державі.

Лазаренко також переконана, що прокурори САП в такий спосіб намагаються тиснути на суд напередодні чергового засідання.

“У листі ОГП (Офісу Генпрокурора — ред) прекрасно все, починаючи від твердження „організації злочинної схеми розтрати“ коштів заводу 410ЦА і виведення їх за кордон (презумпція невинуватості? Ні, не чули), закінчуючи твердженням про завдання збитків заводу 410 ЦА. Що характерно, такі „вкидання“ найчастіше відбуваються, коли обвинуваченню сказати за фактом нічого, а „підігріти“ тему треба, ще й напередодні переходу розгляду справи зі стадії підготовчого засідання у стадію судового розгляду”, — написала Лазаренко.

З критикою прокурорів САП у справі “Спецтехноекспорту” виступив і адвокат Армен Нерсесян. Він зауважив, що прокурори САП намагаються всіляко схилити на свій бік громадську думку, що також неприпустимо в межах змагального процесу.

“Друзі та колеги, я не так часто прошу уваги у справах, котрі веду, але наразі відбувається дуже серйозна інформаційна кампанія з боку САП/НАБУ по справі, де я здійснюю захист. Справа наразі перебуває на стадії судового розгляду, й, усвідомлюючи недоліки доказової бази обвинувачення, прокурори САП намагаються всіляко схилити на свій бік громадську думку. Далеко не все так однозначно, як видається, і наразі, на мою думку, слід констатувати лише одне: докази вини осіб, що нібито „розкрадали“ держпідприємство, є недостатніми і недопустимими”, — написав він.

Нагадаємо, нещодавно Офіс Генпрокурора скаржився, що подібні методи — тиск через ЗМІ та активістів до них застосовує НАБУ.

Також нагадаємо, НАБУ та САП інкримінує колишньому голові “Спецтехноекспорту” Павлу Барбулу розтрату коштів ДП “Завод 410 ЦА” у сумі 55 млн грн. Водночас судова експертиза цей факт спростовує. Відсутність збитку підтверджує і сам “Завод 410 ЦА”.

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