Адвокаты заявили о давлении прокуроров САП на суд по делу экс-главы "Спецтехноэкспорта"

Таким образом прокуроры САП пытаются давить на суд, убежден адвокат.

“Источником информации для указанной публикации стал ответ Офиса генерального прокурора (далее — ОГП), который в свою очередь был предоставлен на запрос Главного редактор интернет-издания „Апостроф“. Представленная информация содержит недостоверные сведения и направлена на формирование негативного мнения относительно фигурантов дела для облегчения работы прокуроров САП по поддержанию государственного обвинения в суде при отсутствии доказательной базы в последних, нарушая таким образом принцип презумпции невиновности.

В частности, в ответе ОГП отмечается, что средства, перечисленные компании-нерезиденту за предоставленные услуги являются государственными средствами. В то же время в выводах экспертных учреждений отмечается совершенно противоположное. В том числе экспертами установлено документальное подтверждение предоставления компанией-нерезидентом услуг, бывших предметом договора. Причинение материального ущерба государственного бюджета Украины и ГП „Завод 410 ГА“ в результате заключения и исполнения сделок с компанией-нерезидентом экспертами также не подтверждено. В этой ситуации логическими действиями со стороны ГП „Завод 410ЦА“ было бы обращение к стороне обвинения с соответствующим заявлением о признании их потерпевшими. Однако, в судебном заседании представитель ГП „Завод 410 ГА“ отметил, что предприятие не считает себя потерпевшей стороной, поскольку никаких убытков в результате заключения и исполнения сделки с компанией нерезидентов не вызванно”, — отметил адвокат.

Распространение недостоверной информации прокурорами САП объясняют отсутствием доказательной базы по делу. Также указывается, что ранее в этом деле прокуроры давили на экспертов, которые проводили судебную экспертизу.

“Во время допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, эксперт отмечает факты совершения на него давления со стороны прокуроров САП для получения нужного обвинению вывода, принуждение к совершению противоправных действий, а также не предоставление ему всех необходимых документов для проведения экспертизы”, — рассказывает Панченко.

Подытоживая, он констатирует, что сегодня приобрело большую популярность использование средств массовой информации антикоррупционных органами для дезинформации общества относительно резонансных уголовных производств ради компенсации отсутствия доказательной базы, в том числе, формирование ложного представления о роли и функции адвокатуры в целом и адвокатов в частности.

В то же время его коллега Эльвира Лазаренко, защитник экс-главы “Спецтехноэкспорта” Павла Барбулы опубликовала официальное опровержение информации прокуроров САП. Она отметила, что уголовное производство продолжают рассматривать несмотря на отсутствие самого факта ущерба государству.

Лазаренко также убеждена, что прокуроры САП таким образом пытаются давить на суд накануне очередного заседания.

“В письме ОГП (Офиса Генпрокурора — ред) прекрасно все, начиная от утверждения „организации преступной схемы растраты“ средств завода 410ГА и вывода их за границу (презумпция невиновности? Нет, не слышали), заканчивая утверждением о нанесении ущерба завода 410 ГА. Что характерно, такие „вбросы“ чаще всего происходят, когда обвинению сказать по факту ничего, а „подогреть“ тему надо, еще накануне перехода рассмотрения дела со стадии предварительного заседания в стадию судебного разбирательства”, — написала Лазаренко.

С критикой прокуроров САП по делу “Спецтехноэкспорта” выступил и адвокат Армен Нерсесян. Он отметил, что прокуроры САП пытаются всячески склонить на свою сторону общественное мнение, что также недопустимо в пределах состязательного процесса.

“Друзья и коллеги, я не так часто прошу внимания по делам, которые веду, но сейчас происходит очень серьезная информационная кампания со стороны САП/НАБУ по делу, где я осуществляю защиту. Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства, и, осознавая недостатки доказательной базы обвинения, прокуроры САП пытаются всячески склонить на свою сторону общественное мнение. Далеко не все так однозначно, как кажется, и сейчас, по моему мнению, следует констатировать лишь одно: доказательства вины лиц, якобы „разворовывавших“ госпредприятие, недостаточны и недопустимыми”, — написал он.

Напомним, недавно Офис генпрокурора жаловался , что подобные методы — давление через СМИ и активистов к ним применяет НАБУ.

Также напомним, НАБУ и САП инкриминирует бывшему главе “Спецтехноэкспорта” Павлу Барбулу растрату средств ГП “Завод 410 ГА” в сумме 55 млн грн. В то же время судебная экспертиза этот факт опровергает. Отсутствие ущерба подтверждает и сам “Завод 410 ГА”.