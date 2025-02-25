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Адміністрація Трампа скасувала меморандум про контроль за використанням американської зброї

Адміністрація Трампа скасувала меморандум про контроль за використанням американської зброї

Київ • УНН

 • 32434 перегляди

Трамп скасував меморандум NSM-20, який вимагав звітності про порушення міжнародного права при використанні американської зброї. Документ був підписаний Байденом у лютому 2024 року та стосувався всіх країн-отримувачів зброї зі США.

Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала наказ, ухвалений за попереднього керівництва США, що вимагав звітності про можливі порушення міжнародного гуманітарного права при використанні американської зброї. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Скасований документ, відомий як Меморандум про національну безпеку-20, був підписаний Джо Байденом у лютому 2024 року на тлі посиленої уваги до використання американської зброї у збройних конфліктах, зокрема в Газі. Він вимагав від уряду США надавати Конгресу звіти про дотримання міжнародного права країнами, що отримують американські військові поставки.

За даними джерел, радник Білого дому з національної безпеки Майкл Уолц 21 лютого видав розпорядження про скасування NSM-20. Державний департамент перенаправив запити журналістів до Білого дому, який поки не надав офіційного коментаря.

Рішення викликало критику з боку деяких законодавців. Сенатор-демократ Кріс Ван Холлен назвав його "ганебним" та таким, що підриває контроль Конгресу над військовими продажами.

NSM-20 поширювався на всі країни, що отримують американську зброю, але особливу увагу викликав у контексті Ізраїлю. У травні 2024 року адміністрація Байдена підготувала звіт, згідно з яким ізраїльські військові могли порушити міжнародне гуманітарне право, однак чітких доказів через складність ситуації в регіоні надано не було.

Після повернення на посаду у січні 2025 року Трамп доручив переглянути всі розпорядження з національної безпеки, видані його попередником.

Радник Трампа з нацбезпеки назвав главу Білого дому "президентом миру"24.02.25, 01:54 • 23954 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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