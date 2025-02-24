Радник Трампа з нацбезпеки назвав главу Білого дому "президентом миру"
Київ • УНН
Майкл Волц заявив, що Трамп як "президент миру" веде переговори щодо припинення вогню в Україні. США активно співпрацюють з європейськими союзниками для досягнення мирної угоди.
Глава Білого дому Дональд Трамп є "президентом миру", який намагається припинити одразу декілька воєн. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
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Зокрема, політик зазначив, що "ми рухаємося до припинення вогню".
"Ми переформатуємо відносини Сполучених Штатів з росією. Ми бачили перший крок, коли президент Трамп розмовляв і з путіним, і з Зеленським, а потім – подальшу взаємодію в Ер-Ріяді", - сказав Волц.
Він також підкреслив важливість взаємодії США з європейськими союзниками в очікуванні візиту президента Франції та британського прем’єр-міністра до Вашингтона наступного тижня.
Ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі
Крім того, він назвав Трампа "головним укладачем угод".
"Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що росія вторглася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена, але не за нього", - резюмував Волц.
Контекст
Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер і президент Франції Емманюель Макрон узгодили позиції щодо підтримки Києва напередодні візитів до Сполучених Штатів Америки наступного тижня. Британський та французький лідери проведуть окремі зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, під час яких домовилися продемонструвати "єдине лідерство на підтримку України".
Нагадаємо
Сполучені Штати Америки підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості між Україною та росією. Про це заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Дипломат не уточнив умови відповідної угоди, при цьому підкреслив, що в будь-якій мирній угоді кожна сторона має йти на поступки - територіальні чи економічні.
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