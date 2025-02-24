Советник Трампа по нацбезопасности назвал главу Белого дома "президентом мира"

Глава Белого дома Дональд Трамп является "президентом мира", который пытается прекратить сразу несколько войн. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

В частности, политик отметил, что "мы движемся к прекращению огня".

"Мы переформатируем отношения Соединенных Штатов с россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с путиным, и с Зеленским, а затем - дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияде", - сказал Волц.

Он также подчеркнул важность взаимодействия США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министра в Вашингтон на следующей неделе.

Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем - подчеркнул советник Трампа по нацбезопасности.

Кроме того, он назвал Трампа "главным заключателем сделок".

"Только благодаря его силе мы занимаем эту позицию. И слова самого президента Трампа были такими, что россия вторглась к соседу во времена Буша, Обамы и Байдена, но не при нем", - резюмировал Волц.

Контекст

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали позиции по поддержке Киева накануне визитов в Соединенные Штаты Америки на следующей неделе. Британский и французский лидеры проведут отдельные встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которых договорились продемонстрировать "единое лидерство в поддержку Украины".

Напомним

Соединенные Штаты Америки подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности между Украиной и Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Дипломат не уточнил условия соответствующего соглашения, при этом подчеркнул, что в любом мирном соглашении каждая сторона должна идти на уступки - территориальные или экономические.

"Немцы устали от политики, лишенной здравого смысла" - Трамп поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг