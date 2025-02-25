Администрация Трампа отменила меморандум о контроле за использованием американского оружия

Администрация президента Дональда Трампа отменила приказ, принятый при предыдущем руководстве США, требовавший отчетности о возможных нарушениях международного гуманитарного права при использовании американского оружия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмененный документ, известный как Меморандум о национальной безопасности-20, был подписан Джо Байденом в феврале 2024 года на фоне усиленного внимания к использованию американского оружия в вооруженных конфликтах, в частности в Газе. Он требовал от правительства США предоставлять Конгрессу отчеты о соблюдении международного права странами, получающими американские военные поставки.

По данным источников, советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц 21 февраля издал распоряжение об отмене NSM-20. Государственный департамент перенаправил запросы журналистов в Белый дом, который пока не предоставил официального комментария.

Решение вызвало критику со стороны некоторых законодателей. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен назвал его «позорным» и таким, что подрывает контроль Конгресса над военными продажами.

NSM-20 распространялся на все страны, получающие американское оружие, но особое внимание вызвал в контексте Израиля. В мае 2024 года администрация Байдена подготовила отчет, согласно которому израильские военные могли нарушить международное гуманитарное право, однако четких доказательств из-за сложности ситуации в регионе предоставлено не было.

После возвращения в должность в январе 2025 года Трамп поручил пересмотреть все распоряжения по национальной безопасности, изданные его предшественником.

Советник Трампа по нацбезопасности назвал главу Белого дома "президентом мира"