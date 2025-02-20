Адміністрація Трампа наказала підготувати план скорочення військового бюджету США - ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа доручила Міністерству оборони США розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на меморандум Гегсета і посадовців, обізнаних із питанням, пише УНН.

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Зазначається, що Хегсет наказав підготувати запропоновані скорочення до 24 лютого. Список категорій, які адміністрація Трампа хоче виключити, містить 17 пунктів, зокрема операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Зокрема, документ закликає до продовження фінансування "агенції підтримки" кількох великих регіональних штабів, включаючи Індійсько-тихоокеанське командування, Північне командування та Космічне командування. Водночас у списку немає Європейського командування, Центрального командування, яке контролює операції на Близькому Сході і Африканського командування.

Наголошується, що бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 млрд доларів. Очікується, що ініціатива скорочення бюджету зіткнеться з внутрішнім опором і різкою двопартійною опозицією в Конгресі.

Нагадаємо

Наприкінці січня міністр оборони США тимчасово зупинив укладання нових контрактів з армією для переоцінки положень щодо рівності. Рішення не впливає на чинні контракти.