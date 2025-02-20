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15 березня, 19:03 • 118479 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176622 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143817 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135809 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115686 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107113 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102628 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138990 перегляди

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Адміністрація Трампа наказала підготувати план скорочення військового бюджету США - ЗМІ

Адміністрація Трампа наказала підготувати план скорочення військового бюджету США - ЗМІ

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа доручила Пентагону розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом 5 років. Серед 17 категорій під скорочення - модернізація ядерної зброї та операції на південному кордоні.

Адміністрація Дональда Трампа доручила Міністерству оборони США розробити план скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на меморандум Гегсета і посадовців, обізнаних із питанням, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Хегсет наказав підготувати запропоновані скорочення до 24 лютого. Список категорій, які адміністрація Трампа хоче виключити, містить 17 пунктів, зокрема операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Зокрема, документ закликає до продовження фінансування "агенції підтримки" кількох великих регіональних штабів, включаючи Індійсько-тихоокеанське командування, Північне командування та Космічне командування. Водночас у списку немає Європейського командування, Центрального командування, яке контролює операції на Близькому Сході і Африканського командування.

Наголошується, що бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 млрд доларів. Очікується, що ініціатива скорочення бюджету зіткнеться з внутрішнім опором і різкою двопартійною опозицією в Конгресі.

Нагадаємо

Наприкінці січня міністр оборони США тимчасово зупинив укладання нових контрактів з армією для переоцінки положень щодо рівності. Рішення не впливає на чинні контракти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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