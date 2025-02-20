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Администрация Трампа приказала подготовить план сокращения военного бюджета США - СМИ

Администрация Трампа приказала подготовить план сокращения военного бюджета США - СМИ

Киев  •  УНН

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Администрация Трампа поручила Пентагону разработать план сокращения оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение 5 лет. Среди 17 категорий под сокращение - модернизация ядерного оружия и операции на южной границе.

Администрация Дональда Трампа поручила Министерству обороны США разработать план сокращения оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и чиновников, знакомых с вопросом, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Хегсет приказал подготовить предложенные сокращения до 24 февраля. Список категорий, которые администрация Трампа хочет исключить, содержит 17 пунктов, в частности операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение ударных беспилотников и других боеприпасов.

В частности, документ призывает к продолжению финансирования "агентства поддержки" нескольких крупных региональных штабов, включая Индийско-тихоокеанское командование, Северное командование и Космическое командование. В то же время в списке нет Европейского командования, Центрального командования, которое контролирует операции на Ближнем Востоке и Африканского командования.

Отмечается, что бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 млрд долларов. Ожидается, что инициатива сокращения бюджета столкнется с внутренним сопротивлением и резкой двухпартийной оппозицией в Конгрессе.

Напомним

В конце января министр обороны США временно остановил заключение новых контрактов с армией для переоценки положений о равенстве. Решение не влияет на действующие контракты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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