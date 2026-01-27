9-річний хлопчик загинув на Полтавщині після падіння з горища: поліція встановлює обставини трагедії

$43.130.01
26 січня, 17:23 • 17835 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 50844 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 33116 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 38884 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 33970 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 52489 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 28450 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 59915 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23283 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42772 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 17345 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 5508 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 16754 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 22540 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 6910 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 26314 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 50782 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 52448 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 59888 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 52331 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лисак
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Державний кордон України
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 16377 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 16210 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 17145 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 20304 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 39065 перегляди
9-річний хлопчик загинув на Полтавщині після падіння з горища: поліція встановлює обставини трагедії

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Полтавщині 9-річний хлопчик загинув, провалившись з горища господарського приміщення. Поліція з'ясовує обставини трагедії в селі Трубайці.

9-річний хлопчик загинув на Полтавщині після падіння з горища: поліція встановлює обставини трагедії

Правоохоронці на Полтавщині з'ясовують обставини загибелі 9-річної дитини. Трагедія сталася 26 січня близько 15-ї години в селі Трубайці Хорольської територіальної громади Лубенського району, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, 9-річний хлопчик провалився з горища господарського приміщення та загинув.

Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України

 - йдеться в повідомленні.

Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство: для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо

На Одещині ювенальні прокурори спільно з поліцією виявили низку тяжких порушень у сфері захисту прав неповнолітніх, що призвело до відкриття кількох досудових розслідувань.

Євген Устименко

Село
Національна поліція України
Полтавська область
Одеська область
Україна