9-річний хлопчик загинув на Полтавщині після падіння з горища: поліція встановлює обставини трагедії
Київ • УНН
На Полтавщині 9-річний хлопчик загинув, провалившись з горища господарського приміщення. Поліція з'ясовує обставини трагедії в селі Трубайці.
Правоохоронці на Полтавщині з'ясовують обставини загибелі 9-річної дитини. Трагедія сталася 26 січня близько 15-ї години в селі Трубайці Хорольської територіальної громади Лубенського району, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
За даними слідства, 9-річний хлопчик провалився з горища господарського приміщення та загинув.
Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України
Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство: для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
