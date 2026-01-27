9-річний хлопчик загинув на Полтавщині після падіння з горища: поліція встановлює обставини трагедії

Правоохоронці на Полтавщині з'ясовують обставини загибелі 9-річної дитини. Трагедія сталася 26 січня близько 15-ї години в селі Трубайці Хорольської територіальної громади Лубенського району, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, 9-річний хлопчик провалився з горища господарського приміщення та загинув.

Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України - йдеться в повідомленні.

Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство: для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

