Эксклюзив
07:30 • 778 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 19317 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 55772 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 35665 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 41296 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 35797 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 55329 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 29014 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 62061 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23354 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
9-летний мальчик погиб в Полтавской области после падения с чердака: полиция устанавливает обстоятельства трагедии

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В Полтавской области 9-летний мальчик погиб, провалившись с чердака хозяйственного помещения. Полиция выясняет обстоятельства трагедии в селе Трубайцы.

9-летний мальчик погиб в Полтавской области после падения с чердака: полиция устанавливает обстоятельства трагедии

Правоохранители Полтавской области выясняют обстоятельства гибели 9-летнего ребенка. Трагедия произошла 26 января около 15:00 в селе Трубайцы Хорольской территориальной общины Лубенского района, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, 9-летний мальчик провалился с чердака хозяйственного помещения и погиб.

Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины

 - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины трагедии выясняет следствие: для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним

В Одесской области ювенальные прокуроры совместно с полицией выявили ряд тяжких нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, что привело к открытию нескольких досудебных расследований.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Национальная полиция Украины
Полтавская область
Одесская область
Украина