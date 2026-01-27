9-летний мальчик погиб в Полтавской области после падения с чердака: полиция устанавливает обстоятельства трагедии
В Полтавской области 9-летний мальчик погиб, провалившись с чердака хозяйственного помещения. Полиция выясняет обстоятельства трагедии в селе Трубайцы.
Правоохранители Полтавской области выясняют обстоятельства гибели 9-летнего ребенка. Трагедия произошла 26 января около 15:00 в селе Трубайцы Хорольской территориальной общины Лубенского района, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным следствия, 9-летний мальчик провалился с чердака хозяйственного помещения и погиб.
Следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Хорольского отдела Лубенской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины
Обстоятельства и причины трагедии выясняет следствие: для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
