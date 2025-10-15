86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Сили ППО збили або придушили 86 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
86 зі 113 безпілотниками, якими рф атакувала Україну, збито або придушено за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) ворог атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Ворог завдав удари по енергетиці у двох областях, на Чернігівщині досі графіки - Міненерго14.10.25, 10:35 • 2624 перегляди