86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Киев • УНН
россия атаковала Украину 113 ударными БПЛА типа Shahed, "Герань" и других типов. Силы ПВО сбили или подавили 86 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
86 из 113 беспилотников, которыми рф атаковала Украину, сбиты или подавлены за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 октября (с 22:50 14 октября) враг атаковал 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, около 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
