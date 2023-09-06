7 вересня: Всесвітній день польової епідеміології, День відмови від військової іграшки

Дату обрали не випадково – саме 7 вересня 1854 року британський лікар Джон Сноу представив результати свого польового дослідження, за допомогою якого вдалося зупинити спалах холери в одному з кварталів Лондона.

Сноу – один з перших, хто встановив, що холера може розповсюджуватися через заражену воду.

Польові епідеміологи відіграють ключову роль у розслідуванні та реагуванні на спалахи захворювань у всьому світі. Їх робота відіграє важливу роль у зміцненні глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я.

Також 7 вересня – це День відмови від військової іграшки (знищення військової іграшки).

Подія виникла у 1987 році за ініціативи Всесвітньої організації допомоги сиротам та дітям, позбавленим піклування рідних батьків.

Психологи досі сперечаються щодо користі та шкоди військових іграшок для дітей. Одні вважають, що при правильному вихованні такі іграшки розвивають у хлопчиків сміливість, почуття військового обов’язку, тощо.

Інші переконані, що сучасні військові іграшки здатні програмувати дітей на агресію, створюють невірне уявлення про смерть, демонструючи її як повсякденне явище.

Окрім цього 7 вересня – це день заснування Google, адже саме цього дня у 1998 році ця компанія була офіційно зареєстрована.

Засновниками компанії та пошукової системи були аспіранти Стенфордського університету Сергій Брін і Ларрі Пейдж.

Нині на компанію працюють більше 60 тисяч працівників у понад 40 країнах світу.

Ще однією сьогоднішньою подією є Міжнародний день розповсюдження інформації про м’язову дистрофію Дюшена.

Це рідкісна генетична хвороба, яка спричинена нестачею білка дистрофіна. Через цю нестачу м’язові волокна слабнуть, згодом заміщуються жировими відкладеннями та поступово руйнуються.

Дистрофією Дюшена хворіють лише лише хлопчики. Згідно зі статистикою, на 10 тисяч немовлят припадає один із цією патологією. Симптоми хвороби найчастіше починають проявлятися у п’ятирічному віці. Хворі на дистрофію Дюшена доживають максимум до 30-ти років.

Зоозахисники та усі небайдужі також сьогодні можуть відзначити День вимираючих видів тварин.

Подію започаткували в Австралії, де за 200 років вимерли 100 видів тварин та рослин.

Мета сьогоднішнього дня - підвищення обізнаності про рослини і тварини, які перебувають під загрозою зникнення.

За церковним календарем сьогодні Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. У храмах починають проводити богослужіння на честь завтрашньої події.

Також 7 вересня – День пам’яті преподобного Луки Каппадокійського.

Лука жив у Х столітті, і відомий тим, що був третім ігуменом Спасової обителі. Ченці цього монастиря неподалік Константинополя були відомі своєю побожністю та аскетичним способом життя.

Іменини 7 вересня святкують Лука, Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей.