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7 сентября: Всемирный день полевой эпидемиологии, День отказа от военной игрушки

7 сентября: Всемирный день полевой эпидемиологии, День отказа от военной игрушки

Киев • УНН

 • 665243 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня, седьмого сентября, отмечается Всемирный день полевой эпидемиологии. Событие посвящено врачам-эпидемиологам, которые в полевых условиях изучают вспышки различных болезней и задают направления для их лечения, пишет УНН.

Дату выбрали не случайно – именно 7 сентября 1854 года британский врач Джон Сноу представил результаты своего полевого исследования, с помощью которого удалось остановить вспышку холеры в одном из кварталов Лондона.
Сноу – один из первых, кто установил, что холера может распространяться через зараженную воду.

Полевые эпидемиологи играют ключевую роль в расследовании и реагировании на вспышки заболеваний во всем мире. Их работа играет важную роль в укреплении глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

Также 7 сентября – это День отказа от военной игрушки (уничтожения военной игрушки).
Событие возникло в 1987 году по инициативе Всемирной организации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Психологи до сих пор спорят о пользе и вреде военных игрушек для детей. Одни считают, что при правильном воспитании такие игрушки развивают у мальчиков смелость, чувство военного долга, и т.д..

Другие убеждены, что современные военные игрушки способны программировать детей на агрессию, создают неверное представление о смерти, демонстрируя ее как повседневное явление.

Кроме этого, 7 сентября – это день основания Google, ведь именно в этот день в 1998 году эта компания была официально зарегистрирована.

Основателями компании и поисковой системы были аспиранты Стэнфордского университета Сергей Брин и Ларри Пейдж.

Сейчас на компанию работают более 60 тысяч сотрудников в более чем 40 странах мира.

Еще одним сегодняшним событием является Международный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена.

Это редкое генетическое заболевание, вызванное недостатком белка дистрофина. Из-за этого недостатка м’мышечные волокна ослабевают, впоследствии замещаются жировыми отложениями и постепенно разрушаются.

Дистрофией Дюшена болеют только лишь мальчики. Согласно статистике, на 10 тысяч младенцев приходится один с этой патологией. Симптомы болезни чаще всего начинают проявляться в п’пятилетнем возрасте. Больные дистрофией Дюшена доживают максимум до 30-ти лет.

Зоозащитники и все неравнодушные также сегодня могут отметить День вымирающих видов животных.
Событие начали в Австралии, где за 200 лет вымерли 100 видов животных и растений.

Цель сегодняшнего дня - повышение осведомленности о растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

По церковному календарю сегодня Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. В храмах начинают проводить богослужения в честь завтрашнего события.

Также 7 сентября – День памяти преподобного Луки Каппадокийского.

Лука жил в Х веке, и известен тем, что был третьим игуменом Спасовой обители. Монахи этого монастыря неподалеку от Константинополя были известны своей набожностью и аскетическим образом жизни.

Именины 7 сентября празднуют Лука, Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.

Украинские Национальные Новости

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